Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan üst geçitten düşerek hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 17:38

Giresun 'da, polis kontrol noktasında alkollü olduğu belirlendikten sonra yaya olarak kaçtığı üst geçitten yola düşen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan (27) hayatını kaybetti.

OLAY 1 NİSAN'DA MEYDANA GELDİ Olay, 1 Nisan'da gece saatlerinde meydana geldi. Bayram tatili için memleketine gelen Kosova Avrupa Güzeli Güler Erdoğan , iddiaya göre eğlence mekanından çıkıp otomobiliyle polis kontrol noktasına girdi.





YAYA OLARAK KAÇTI

Kontrolde, alkollü olduğu tespit edilen Erdoğan, otomobilini bırakıp yaya olarak kaçtı. Üst geçide çıkan Erdoğan, kaçarken yola düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Güler Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi.