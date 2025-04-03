Rolls- Royce'un Türk CEO'su en başarılılar arasında!
Rolls- Royce'un CEO koltuğuna Ocak 2023'te Tufan Erginbilgiç oturdu. Erginbilgiç, İngiltere'nin en başarılı 10 yöneticisi arasında gösterildi.
Tufan Erginbilgiç, Ocak 2023'te Rolls- Royce'un CEO koltuğuna oturdu. Şirketin karı 1 milyar 600 milyon sterlinden 2 milyar 500 milyon sterline çıktı. İngiltere'deki ciddi ekonomik krize rağmen, kendi prim miktarı düşse de şirketi mükemmel yönetti. Türk CEO, İngiltere'nin en başarılı 10 yöneticisi arasında gösterildi.