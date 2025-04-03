Muğla'da 7 yıl önce bebeğini çöpe attı: Cani anneden soğukkanlı itiraf!

7 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin cinayet zanlısının, annesi Gülcan Deniz olduğu ortaya çıktı. ekipleri, çöpe atılan çikolata ambalajından yola çıkarak olayı çözmeyi başardı. Deniz, eşi İsmail’in kendisine eziyet ettiği için bebeği boğarak çöpe attığını anlattı. Cani karı-koca, tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Kan donduran olay, 10 Temmuz 2018 tarihinde Muğla Ortaca'da meydana geldi. Çöp konteynerinde, poşet içerinde bir kız bebeğine ulaşıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekibi, doğumdan hemen sonra göbek bağı bile kesilmeden konteynere atıldığı tespit edilen kız bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Polis ekipleri, 7 yıl sonra dosyayı tekrar incelemeye aldı. Çöpe atılan içerisinde çikolata ambalajı olan bir market poşetini inceledi. Katil, anne Gülcan Deniz çıktı. Marketteki temmuz ayına ait 30 günlük görüntüleri inceleyen polis, kamera kayıtlarından şüphelinin Gülcan Deniz (42) olduğunu belirledi. Cani kadının itirafı ise vahşetin kanıtıydı: Kocam eziyet edince bebeği doğurup çöpe attım.



BEZ PARÇASIYLA BOYNUNA DÜĞÜM ATMIŞ

Gözaltına alınan Deniz, korkunç gerçeği soğukkanlılıkla itiraf etti. Kocasının kendisine devamlı eziyet ettiğini çocuğunu dünyaya getirmek istemediğini ve evin salon kısmında bebeğini dünyaya getirdikten sonra bez parçasıyla boynuna düğüm attığını söyledi. Ardından cesedini bir poşete koyduğu bebeğini çöp konteynerine attığını belirtti. Zanlı karı-koca, tutuklandı. Olayı bildiği değerlendirilen baba İsmail Deniz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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