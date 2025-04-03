Enteresan nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı ’entrasan’ mı yoksa ’enteresan’ mı olmalı?

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 17:24

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan enteresan kelimesinin doğru yazılışı karıştırılıyor. Peki TDK'ya göre enteresan nasıl yazılır ve ne anlama gelir? İşte bilinmesi gerekenler.