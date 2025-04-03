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Enteresan nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı 'entrasan' mı yoksa 'enteresan' mı olmalı?

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan enteresan kelimesinin doğru yazımı karıştırılıyor. Peki TDK’ya göre enteresan nasıl yazılır ve ne anlama gelir? İşte merak edilenler.

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Enteresan nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı ’entrasan’ mı yoksa ’enteresan’ mı olmalı?

Günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan enteresan kelimesinin doğru yazılışı karıştırılıyor. Peki TDK'ya göre enteresan nasıl yazılır ve ne anlama gelir? İşte bilinmesi gerekenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ENTERESAN NE DEMEK? TDK'YE GÖRE ENTERESAN ANLAMI VE YAZILIŞI

Enteresan kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir.

Enteresan, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

"Enteresan" şeklinde yazımı doğrudur.

Enteresan kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

- İlgi çekici, ilginç

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ENTERESAN KELİMESİ CÜMLEDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

- Evet, şimdi çok enteresan bir müzeye geldik.