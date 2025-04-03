Kocaeli'de "tavuk döner" paniği! Oradan yiyen hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 16:27

Kocaeli'de bir dönerciden tavuk döner yiyen 300'den fazla kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

TAVUK DÖNER YİYEN HASTANELİK OLDU

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.