Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 15:27

Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hilmi Gül eşir'in (63) yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Güleşir için kentte arama çalışması başlatıldı.

Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri ile Konya, Antalya ve İzmir'den gelen dalgıç polisleri tarafından gerek bölgede gerekse Burdur Gölü'nde çalışma yürütüldü.