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Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu

Burdur'da 4 gündür kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni Burdur Gölü'nde bulundu. Güleşir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Burdur’da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu

Merkeze bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hilmi Güleşir'in (63) yakınları, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Güleşir için kentte arama çalışması başlatıldı.

Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekipleri ile Konya, Antalya ve İzmir'den gelen dalgıç polisleri tarafından gerek bölgede gerekse Burdur Gölü'nde çalışma yürütüldü.

Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)

Aramaların dördüncü gününde bölgede dronla yapılan çalışmada, Güleşir'in ceketinin bulunduğu halk plajına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında 10 metre açıklıkta göl yüzeyinde bir cisim görüldü.

Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)

Dalgıç polisler botla bölgeye ulaştığında Güleşir'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde Güleşir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)Burdur'da kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni gölde bulundu (AA)

Güleşir'in cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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