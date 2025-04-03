Kaçak yapılara tepki gösteren hocanın evine yıkım kararı!

Ahmet Ercan, kaçak yapılaşma konularında sert eleştirilerde bulunmuştu.Ercan'ın evinde kaçak yapılaşma olduğuna dair komşusu tarafından ihbar yapıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Aydın Kuşadası'ndaki Karaova Mahallesi Yuvam Sitesi'ndeki deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın evinde kaçak yapılaşma olduğuna dair komşusu tarafından ihbar yapıldı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak depo olduğunu tespit etti. Kaçak yapılar için tutanak tutarak yıkım kararı aldı.

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