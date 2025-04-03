İsveç'in Türk kahramanları: Baba oğulun cesareti manşetlerden düşmüyor!

İsveç’te yaşayan Mesut Zengin ve oğlu Furkan Zengin, apartmanda çıkan yangında komşularını tek tek kurtardı. Alevleri söndürmeyi başardı. Ülkede kahraman olarak anıldı. Stockholm Belediyesi, baba ve oğlunu onurlandırmak için nişan vereceğini açıkladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Upplands Vasby bölgesine bağlı Prastgardsvegen Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı Mesut Zengin ile 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin, yangın çıkan apartmana girerek birçok komşusunu kurtardı.



Mitti Upplands Vasby gazetesi, ikiliyi manşetlere taşıdı. Baba ve oğlu, kahraman olarak andı. Sosyal medya ise övgülerle dolup taştı. Aslen Konyalı olan ve 2006'da İsveç'e yerleşen Mesut Zengin, olay anını şöyle anlattı: "4. kattaki bir dairenin balkonundan alevler yükseldiğini gördüm. Furkan'a zile basmasını söyledim. Kata çıktım. Kapıları şiddetle çaldım. Komşularımın tahliye edilmesini sağladım. Onlara sakin kalmaları konusunda ısrar ettim, balkonlarının alevler içinde olduğunu bildirdim. Alevleri söndürmek için komşuların uzattığı iki söndürücüyü de kullandım. Aşırı duman soluduğum için dışarı çıktığımda bilincimi kaybettim." Öte yandan Stockholm Belediyesi'nin baba ve oğlunu onurlandırmak için kahramanlık nişanı vereceği öğrenildi.



HIÇ DÜŞÜNMEDİLER

Stockholm Botkyrka Türk Kültür Derneği Başkanı Uğur Ergün, baba ve oğlunu derneklerine davet ederek örnek cesaretleri ve özverili davranışları nedeniyle onları anma plaketi ile onurlandırmıştı.



MANŞETLERE ÇIKTILAR

İsveç'in Mitti Upplands Vasby gazetesi, baba ve oğulu manşete taşıdı. Sayfalarında geniş yer ayırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN