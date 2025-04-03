İstanbul’da iğrenç olay! 13 yaşındaki çocuğu otobüs durağında taciz etti

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 10:00

Yakalanan şahsın 2 adet cinsel tacizden suç kaydı olduğu öğrenildi. (İHA)

İKİ SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

O esnada oradan geçen bir kişi kızı kurtardı. Korku dolu anlar yaşayan kız, ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gün saat 22.00 sıralarında şüpheliyi Kayabaşı Mahallesi'nde yakaladı. Y.K.'nın cinsel tacizden iki suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.