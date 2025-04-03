Aile hekimleri açık mı, kapalı mı? 3 Nisan sağlık ocakları çalışıyor mu, ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025 10:03

Ramazan Bayramı nedeniyle aile hekimlerinin çalışma saatleri değişti. 3 Nisan sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki 2025 aile hekimleri açık mı, kapalı mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte konuya dair son durum!