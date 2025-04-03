Aile hekimleri açık mı, kapalı mı? 3 Nisan sağlık ocakları çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
2025 Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte, vatandaşlar sağlık ocaklarının çalışma durumunu merak ediyor. Bayram tatili dolayısıyla kamu kurumlarında 9 günlük idari tatil devam ediyor. Birçok kişi “3 Nisan Perşembe günü aile hekimler açık mı? Bugün sağlık ocakları çalışıyor mu?” sorularını araştırıyor. Peki sağlık ocakları ne zaman açılacak? İşte aile hekimlerinin çalışma saatleri!
Ramazan Bayramı nedeniyle aile hekimlerinin çalışma saatleri değişti. 3 Nisan sağlık ocaklarının hizmet verip vermediği birçok kişi tarafından takip ediliyor. Peki 2025 aile hekimleri açık mı, kapalı mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu, ne zaman açılacak? İşte konuya dair son durum!
3 NİSAN AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tatili boyunca Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, bayram süresince kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.
3 NİSAN SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte, aile hekimleri ve sağlık ocakları 7 Nisan Pazartesi günü normal çalışma düzenine dönecek.