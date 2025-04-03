En zenginlerde çılgınlık haline geldi: Sığınak inşası yüzde 200 arttı!

Dünyanın en zengin 104 iş insanının da de sığınak yaptırdığı açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve artan jeopolitik gerilimler İspanya'daki hazırlıkları arttırdı. Sektördeki şirketlere göre özel sığınakların inşası işgalin başlamasından bu yana yüzde 200 oranında arttı. Bu eğilim, Almanya, Fransa ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere Avrupa'nın geri kalanına da yayılıyor.



Ortalama maliyeti 150.000 Euro (6,13 milyon TL) olan bu tür barınaklara ilgi büyük. Bu durum bazı vatandaşları kendi evlerinde güvenli alanlar yaratmaya ve bozulmayan yiyecekleri depolamaya yöneltiyor. AB, insanları 72 saatlik hayatta kalma kitleri hazırlamaya çağırıyor.

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