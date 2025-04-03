Dolandırıcı Sedat Ocakçı'ya istenen ceza belli oldu: Mayıs'ta hakim karşısında!

Sedat Ocakçı, “drone yatırımı yapacağım” diye vatandaşı kandırdı. Tam 2.5 milyar TL dolandırdı. Eşiyle yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Hakkında 7 bin 700 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Dolandırıcı Sedat Ocakçı FETÖ bağlantısı nedeniyle ordudan atıldı. Bir süre sonra İzmir'de Ocakçı Holding'i kurup çevre yapmaya başladı. Tokat'ta drone fabrikası kuracağını öne sürüp, yüksek kar vaat ederek yüzlerce kişiden 2,5 milyar TL topladı. Ancak yatırım yerine lüks hayatı seçen Sedat Ocakçı, eşine lüks otomobiller aldı.



Ocakçı, bir süre sonra siber güvenlik uzmanı yeğeni Salih Han'ın kuruma ait 2,5 milyarlık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını anlattı. Geçen yıl Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ile şirketin genel müdür yardımcısı olan emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklandı.



57 SANIK VAR

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Ocakçı'nın aralarında bulunduğu 57 sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 291 sayfalık iddianamede, Sedat Ocakçı'nın nitelikli dolandırıcılık ve örgüt yöneticiliğinden 385 kez olmak üzere 2 bin 310 yıldan 7 bin 700 yıla kadar hapsi istendi.



Eşi Seçilay Ocakçı'nın toplamda 322 yıla kadar emekli tuğgeneral olan eski genel müdür yardımcısı Alkan'ın ise 182 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 30'u tutuklu 57 sanık 9 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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