10 yıllık hemşire 3 kez kickboks dünya şampiyonu oldu!

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 yıldır hemşire olarak görev yapan 31 yaşındaki Duygu Turan, kickboksta altın madalya koleksiyonu yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Duygu hemşire, hastalara şifa olan ellerine mesaisinin ardından boks eldivenlerini giyiyor. Hastaneden çıkınca sporcu kimliğine bürünen Duygu Turan, azmiyle ve başarısıyla çevresine örnek oluyor. Kick-boksla uğraştığı 16 yıla çok sayıda madalya sığdıran Turan, 3 kez dünya şampiyonu, 5 kez de Avrupa şampiyonu oldu ve turnuva için gittiği ülkelerde İstiklal Marşı'nı okutarak ülkesini gururla temsil etti.



Turan, kasımda Abu Dabi'de yapılacak turnuvada 4. kez dünya şampiyonluğunu kazanmak için ringlerdeki çalışmalarına aralıksız devam ederken, "İnsanların kick-boksu sert bir spor olarak gördüklerini şaşırmıyorum. Babam da aynı şekilde düşündü. Hem çok zayıf olduğum için hem de bana bir zarar geleceğinden korktu, bu yüzden önce beni kick-boksa yollamadı. Yıllar sonra bir gün sürpriz yapıp, erkek kardeşimle beni bu spora başlattı. Şimdi ikimiz de milli sporcuyuz. Çok mutluyum" dedi.

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