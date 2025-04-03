Manisa'da kavga ettiği oğluna tüfekle ateş açtı!

Karakurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay, yerini kavgaya bıraktı. Beytullah Doruk, oğlunu av tüfeğiyle ağır yaraladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Manisa Kırkağaç'ta Beytullah (58) ile oğlu Muzaffer Doruk (32) arasında önceki akşam Karakurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay, yerini kavgaya bıraktı.



Beytullah Doruk, oğlunu av tüfeğiyle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Muzaffer Doruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, babayı gözaltına aldı.

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