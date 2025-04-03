Antalya'da balık tutarken canından oluyordu: Falezde hayat operasyonu!

Antalya'da balık tutarken ayağı kayan Alparslan Barış Arıcan, 3 metrelik yükseklikten düştü. Ayağı kırılan ve acı içinde kıvranan Arıcan, telefonla ulaştığı bir akrabasından yardım istedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

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Antalya'da Alparslan Barış Arıcan (38), falezlere balık tutmak için indi. Ancak zeminin ıslak olması nedeniyle ayağı kayarak yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Ayağı kırılan ve acı içinde kıvranan Arıcan, telefonla ulaştığı bir akrabasından yardım istedi.



Düştüğü noktaya gelen yakını ayağının kırık olması ve çıkışın neredeyse imkansız olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine verilen adrese itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk olarak kırık olan bacağa müdahale yaptı.



Ardından basket sedyeye alınan ve acı içinde kıvranan Alparslan Barış Arıcan, ip yardımıyla ekipler tarafından bulunduğu yerden 1 saatlik çalışmayla çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. ERDOĞAN ÖZTÜRK

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