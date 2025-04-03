5 yıldır ölümcül kas hastalığı DMD'yle mücadele eden Ali Yiğit için yardım kampanyası!

5 yıldır ölümcül kas hastalığı DMD'yle mücadele eden Ali Yiğit'in tedavi için Dubai'ye gitmesi gerekiyor. Tedavi masrafı oldukça ağır olduğu için ailesi, valilik izinli kampanya başlattı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

7 yaşındaki Ali Yiğit Yeşilbaş, 5 yıldır ölümcül kas hastalığı DMD'yle mücadele ediyor. Tedavisi için Amerika Birleşik Devletleri ya da Dubai'ye gitmesi gerekiyor. Ancak tedavi masrafı oldukça ağır olduğu için ailesi, valilik izinli kampanya başlattı.



Anne Ayfer Yeşilbaş, "Ali Yiğit, oyun oynamak, yürüyüp koşmak istiyor. Şu an yoğun bir fizik tedavi görüyor. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen el uzatın" dedi. Baba İbrahim Yeşilbaş ise "Tüm Türkiye'den oğlumun yaşaması için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.



BAĞIŞ BİLGİLERİ

TR93 0001 5001 5800 7352 3030 00

Alıcı: AYFER YEŞİLBAŞ

Açıklama: ALİ YİĞİT YEŞİLBAŞ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN