Volkan Konak'ın son yolculuğunda izdiham yaşandı: Eşi ve kızı feryat figan etti!

Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak için İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Eşi Selma Konak’ın “Bunu bana nasıl yaptın Volkan” feryadı yürekleri deldi. Kızı Şimal ise acıdan bayıldı.

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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KKTC'deki konseri sırasında sahnede yaşamını yitiren Volkan Konak için dün Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni yapıldı. Konak'ın cenazesine, hayranları ve yakınları akın etti. Zaman zaman adım atmanın dahi zorlaştığı cenazede, izdiham yaşandı.



Yoğun katılımın yaşandığı cenazede, güvenlik şeritleri yıkılırken, tabuta yaklaşmak için yarışanlar arasında da gerginlik çıktı. Aldığı ölüm haberiyle sarsılan Selma Konak, 35 yıllık eşinin tabutuna sarıldı. Gözyaşları içinde kalan Selma Konak, "Bana bunu nasıl yaptın Volkan" diye haykırdı.



Ayakta güçlükle duran Selma Konak ve büyük kızı Şimal, cenaze sırasında baygınlık geçirdi. Konak'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon'un Maçka İlçesi'nde defnedilecek.

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