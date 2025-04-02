Süper lüks yelkenlinin günlük ücreti dudak uçuklatıyor!

2026 yazı için rezervasyon almaya başlayan Orient Express tamamlandı. Süper lüks yelkenlinin bir günlük süit fiyatı 45 bin euro (2 milyon TL) olarak belirlendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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Denizlerin Orient Express'i tamamlandı. 2026 yazı için rezervasyon almaya başladı. Bir günlük süit fiyatı 45 bin euro'ya (2 milyon TL) çıktı.

Süper lüks yelkenlideki kamaralardan biri adını, Ege'nin meşhur rüzgarı Meltem'den aldı. 45 ila bin metrekare büyüklüğe sahip 54 süitin olduğu yatın aşçısı ise Michelin yıldızlı şef Yannick Alleno.

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