Sultangazi'de aile faciası: Eşi ve kızını katledip intihar etti!

Psikolojik sorunları olan 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, tartıştığı eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş’ı av tüfeğiyle hayattan kopardı. Daha sonra da canına kıydı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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Tüyler ürperten cinayet, önceki gece İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş, evinde 67 yaşındaki eşi Hatice Kırbaş ve 46 yaşındaki kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.



Olay, yerini kavgaya bıraktı. Kırbaş, evdeki av tüfeğini aldı. Önce eşini ardından da kızına kurşun sıktı. Cani adam, daha sonra aynı tüfekle intihara kalkıştı. Silah seslerini duyanlar, polise haber verdi. Kapısı kilitli olan daireye eve gelen özel harekat polisleri eşliğinde girildi. Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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