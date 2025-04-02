LGS başvuruları başlıyor: Ne zamana kadar sürecek?
15 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular bugün başlıyor. 16 Nisan’a kadar e-Okul sisteminden girilecek başvurular, otomatik değil bireysel yapılacak ve ücretsiz olacak.
15 Haziran Pazar günü yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular bugün başlıyor. 16 Nisan'a kadar e-Okul üzerinden yapabilecek başvurular, bireysel yapılacak ve ücretsiz olacak. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek.
4 Haziran'da sınav giriş belgeleri yayımlanacak ve öğrenciler bu belgelerde sınava girecekleri okulu da öğrenmiş olacak. Sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak ve ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.