LGS başvuruları başlıyor: Ne zamana kadar sürecek?

15 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular bugün başlıyor. 16 Nisan’a kadar e-Okul sisteminden girilecek başvurular, otomatik değil bireysel yapılacak ve ücretsiz olacak.

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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15 Haziran Pazar günü yapılacak 2025 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için başvurular bugün başlıyor. 16 Nisan'a kadar e-Okul üzerinden yapabilecek başvurular, bireysel yapılacak ve ücretsiz olacak. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek.



4 Haziran'da sınav giriş belgeleri yayımlanacak ve öğrenciler bu belgelerde sınava girecekleri okulu da öğrenmiş olacak. Sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanacak ve ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.

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