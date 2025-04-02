Kağıthane'de acı ölüm: Aşırı hız yine can aldı!

Nurhan Barut, otomobiliyle yokuş aşağı giderken kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün’e çarptı. Bacağı kopan Akgün, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Nurhan Barut, otomobiliyle yokuş aşağı giderken kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün'e çarptı. Bacağı kopan Akgün, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



İstanbul Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurhan Barut, iki hafta önce otomobiliyle yokuş aşağı hızla ilerlediği sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle önce park halindeki bir araca, ardından da karşı istikametteki kaldırımda yürüyen 48 yaşındaki Gülsüm Akgün'e çarptı.



Market alışverişinden döndüğü öğrenilen Akgün'ün bacağı koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Akgün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.



Ameliyata alınan Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya neden olan sürücü Nurhan Barut ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Barut, 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ACI BİLANÇO: 27 ÖLÜ

Ramazan Bayramı'nda yollar kan gölüne döndü. Tatilin 3. günü 663 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, 1.120 kişi de yaralandı. Tatilin ilk 3 gününde toplam yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye çıktı. Yaralıların sayısı ise 3.619'a ulaştı. Dün 528.654 araç denetlendi. 27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı. Otomobil, yokuş aşağı hızla indiği sırada kontrolden çıktı. Önce park halindeki araca çarptı. Ardından ölüme yol açtı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN