Suç makinesi iki kadından: 10 milyonluk altın vuruş!

Çarşafla hırsızlık yapan suç makinesi iki kadından S.Ö’nün 71, A.Ö’nün 28 suç kaydı olduğu anlaşıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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İstanbul Fatih'te çarşaf giyen bir kadın, kurye C.S.'ye çarptı. Bu sırada yanındaki başka bir kadınla, kuryenin çantasından toplam yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 2.5 kilogram altın, 3 bin avro ve 3 bin doları çaldı. Polis ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği öne sürülen S.Ö. (34) ve A.Ö.'yü (36) Bursa'da gözaltına aldı. İkisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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