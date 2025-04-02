İstanbul'da korkunç olay: Mesajlarını görmek isteyen karısını beş yerinden bıçakladı!

Küçükçekmece'de mesajlarını görmek isteyen karısını beş yerinden bıçaklayan cani koca Savaş Duman tutuklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Küçükçekmece'de Savaş Duman (27) ve eşi Aleyna Duman (23), kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Aleyna Duman, eşinin telefondaki mesajlarını görmek istedi. Savaş Duman, eşinin bu isteğini reddetti. Öfkeyle mutfaktan ele geçirdiği bıçak ile karısını 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadının yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürdüğü anlaşıldı. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. HUZEYFE ATICI

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN