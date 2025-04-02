İneklerini satıp dünyayı gezmeye karar verdiler: 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gördüler!

Şırnaklı Taybet ve Feyzullah Artuç çifti ineklerini sattı. Ellerine geçen parayla 16 yılda 6 kıtada 40 ülke gezdi. “Sağlığımız el verdiği müddetçe gezmeye devam edeceğiz” dedi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025

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Şırnaklı Taybet ve Feyzullah Artuç çifti, gençlik yıllarında okudukları gazetenin ekinden etkilendi. Dünyayı dolaşmaya karar verdi. Bunun için de ineklerini satıp önce Türkiye'yi gezdi. Ardından rotayı yabancı ülkelere çevirdi.



Şimdiye kadar aralarında Rusya, Japonya, Katar, Küba, Mısır gibi 40 ülkeye gitti. Bir sonraki hedeflerinin Fas olduğunu söyledi. Geleceğe dair planlarını şöyle özetledi: İneklerin parasıyla araba altın almadık. Gezmeye ayırdık. Bundan sonra da sağlığımız el verdiği müddetçe gezmeye devam edeceğiz.

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