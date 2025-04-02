Bursa'da 5 gündür haber alınamayan Hüseyin'in cansız bedeni bulundu!
5 gün önce evinden ayrılan Hüseyin Keskin'den haber alınamadı. Yapılan arama çalışmaları üzerine Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa İnegöl'de yaşayan Hüseyin Keskin (33), 5 gün önce evinden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Cesedine ise dün Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi'ndeki bir parkta ulaşıldı. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na yollandı.