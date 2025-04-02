2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...
2 Nisan 2025 tarihli Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, Beşiktaş Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
2 Nisan 2025 tarihli Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, Beşiktaş Forması kazandı.
İşte asil ve yedek talihliler...
11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti Asil Talihlileri
25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti Asil Talihlileri