takvim-logo

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

2 Nisan 2025 tarihli Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, Beşiktaş Forması kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
ABONE OL
2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi...

2 Nisan 2025 tarihli Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti, 11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, 25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti, Beşiktaş Forması kazandı.

İşte asil ve yedek talihliler...

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Asil Talihlisi

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Asil Talihlisi

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

Beşiktaş Forması Asil Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Loca Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Loca Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Yedek Talihlisi

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik VIP Tribün Maç Bileti Yedek Talihlisi

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

11 Mayıs 2025 Beşiktaş-Adanademirspor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

25 Mayıs 2025 Beşiktaş-Çaykur Rizespor Çift Kişilik Baba Hakkı Tribün Maç Bileti Yedek Talihlileri

2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)2 Nisan 2025 Papara BJK 3. Dönem Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! ASİL-YEDEK isim listesi (Takvim Gazetesi)

Beşiktaş Forması Yedek Talihlileri

Bu kampanya MPİ'nin 27.12.2024 tarihli ve E-58259698-255.01.02-66030 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 27.03.2025 tarihinde yapılan çekilişe 1.534.409 katılım gerçekleşmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN