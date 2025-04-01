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Edirne'de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı!

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dehşet anları yaşandı. Otomobilde çıkan tartışmada sürücü H.K., arkadaşı U.T.'yi boğazından bıçaklayıp yaraladı.

takvim.com.tr
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Edirne’de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı!

Korkunç olay, dün, Lalapaşa ilçesi TOKİ Konutları yolunda meydana geldi. H.K., kullandığı 59 UK 202 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yanındaki arkadaşı U.T. ile tartışmaya başladı.

Edirne'de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı! (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Edirne'de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı! (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K., belinden çıkardığı bıçakla U.T.'yi boğazından yaraladı.

Edirne'de otomobil içinde çıkan tartışma kanlı bitti!

Edirne'de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı! (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Edirne'de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı! (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından U.T.'yi, Lalapaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü H.K.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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