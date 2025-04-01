Edirne'de facia! Kavga ettiği arkadaşını boğazından bıçakladı!
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde dehşet anları yaşandı. Otomobilde çıkan tartışmada sürücü H.K., arkadaşı U.T.'yi boğazından bıçaklayıp yaraladı.
Korkunç olay, dün, Lalapaşa ilçesi TOKİ Konutları yolunda meydana geldi. H.K., kullandığı 59 UK 202 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken yanındaki arkadaşı U.T. ile tartışmaya başladı.
ARKADAŞINI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.K., belinden çıkardığı bıçakla U.T.'yi boğazından yaraladı.