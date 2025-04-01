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İstanbul'da aile faciası: Yaşlı adam eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Sultangazi'de 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş tartıştığı eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Hayrettin Kırbaş'ın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.

DHA
DHA
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İstanbul’da aile faciası: Yaşlı adam eşini ve kızını öldürüp intihar etti

İstanbul Sultangazi'de 70 yaşında Hayrettin Kırbaş, eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

TARTIŞMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.

Fotoğrafta: Hayrettin Kırbaş (DHA)Fotoğrafta: Hayrettin Kırbaş (DHA)

TÜFEKLE VURDU
Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti.

Hayrettin Kırbaş (70), eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Fotoğraf: DHAHayrettin Kırbaş (70), eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Fotoğraf: DHA

Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi.

Hayrettin Kırbaş (70), eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Fotoğraf: DHAHayrettin Kırbaş (70), eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Fotoğraf: DHA

Ekipler, evdekilerin hayatını kaybettiğini belirledi.

3 kişinin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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