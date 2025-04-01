İstanbul’da aile faciası: Yaşlı adam eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025 13:05

İstanbul Sultangazi'de 70 yaşında Hayrettin Kırbaş, eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.

TARTIŞMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.