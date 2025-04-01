İstanbul'da aile faciası: Yaşlı adam eşini ve kızını öldürüp intihar etti
Sultangazi'de 70 yaşındaki Hayrettin Kırbaş tartıştığı eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti. Hayrettin Kırbaş'ın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
İstanbul Sultangazi'de 70 yaşında Hayrettin Kırbaş, eşi Hatica Kırbaş (67) ve kızı Zeliha Kırbaş (46) 'ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.
TARTIŞMA SONRASI ORTALIK KARIŞTI
Olay, gece saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Hayrettin Kırbaş, eşi Hatice Kırbaş ve kızı Zeliha Kırbaş ile tartıştı.
TÜFEKLE VURDU
Tartışma sonrası Kırbaş, evdeki av tüfeğini alıp önce eşini ardından da kızını öldürüp intihar etti.
Silah seslerini duyanlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan daireye özel harekat polisleri eşliğinde girildi.