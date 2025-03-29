Kağıthane'de kan donduran cinayet! Kurşun yağmuruna tuttular

Kağıthane'de bayram arefesinde otomobil ile takip ettikleri genci kurşun yağmuruna tuttular. Olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilen gencin saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 06:58

Paylaş





ABONE OL

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle caddede seyreden genci lüks bir araçla takip eden şüpheliler, takip ettikleri kişi durakladığı esnada otomobilden inerek genci kurşun yağmuruna tuttular. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kağıthane'de kan donduran cinayet (İHA) Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından saldırıya uğrayan vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşanan o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.