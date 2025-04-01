Online butikte kişisel veri skandalı!

Giysi butiği hesabına alışveriş amaçlı mesaj atan Nuray J., özel mesajlaşmalarını ifşaladıkları gerekçesiyle butik sahibi Gönül E.'ye dava açtı.

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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İstanbul'da yaşayan Nuray J. (24), iddiaya göre 12 Mart 2023'te sosyal medya üzerinden satış yapan bir giysi butiği hesabına alışveriş amaçlı mesaj attı. Butik hesabının sahibi Gönül E. (50), müşterisinin telefon numarasını paylaştı.



Nuray J. özel mesajlaşmalarını ifşaladıkları gerekçesiyle Gönül E.'ye dava açtı. Gönül E. savcılık ifadesinde, "Instagram hesabınım daha önce çalındı. Hesaba erişim sağlayamadık. Yapılan paylaşımdan haberim yoktur" dedi. Savcılık, şüpheli Gönül D.'nin 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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