Bayramın acı bilançosu: 19 ölü 2 bin 500 yaralı!

Ramazan Bayramı’nda 20 milyon kişi yer değiştirdi. Trafik canavarı da direksiyona geçti. İlk iki günde yaşanan kazalarda 19 kişi can verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı'nın ilk 2 günündeki trafik kazalarının bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 499 kişinin yaralandığını söyledi.



Kazalar arasında en acı olan Muğla'da yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada Münire Cebe (36), Tolga Ülker (21), İbrahim Köseoğlu (22) ve Bilal Karadağ (22), yaşamını yitirdi. Muğla'da 4 gencin hayatını kaybetmesinin ardından acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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