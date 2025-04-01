İstanbul'da 6 milyonluk vurgun: 7 şüpheliyi yakalandı!

Beylikdüzü'nde B.A. kendisini telefonda banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon lirayı çaldığını ihbar etti. Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen IBAN numaralarına havale ettiği öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan B.A. kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir kişinin hesaplarındaki yaklaşık 6 milyon lirayı çaldığı şikayetiyle polise gitti. Mağdur B.A.'nın sözde banka görevlisinin talimatlarıyla parasını kendisini verilen IBAN numaralarına havale ettiği öğrenildi.



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri verilen IBAN numaralarının izini sürerek 1'i kadın 7 şüpheliyi yakalayarak tutukladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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