Mısır’da şampiyon olan Yasemin Ulucan'ın hedefi Asya Kupası!

Yasemin Ulucan, 10 yaşındayken skolyoz hastalığı nedeniyle başladığı yüzmeye gönül verdi. Serbest dalışta Mısır’da şampiyon olan Ulucan, gözünü Filipinler’deki Asya Kupası’na çevirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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Türkiye'nin genç ve en derin dalış yapan kadın sporcuları arasında yer alan Yasemin Ulucan (24), spora 10 yaşında konulan skolyoz teşhisi ve postür bozukluğunun tedavisi için başladı. İlk kupasını 13 yaşında kazandı. Birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.



Mısır'da düzenlenen önceki yarışmada şampiyonluğu aldı. Ülkemize gurur yaşattı. 1-10 Haziran arasında ise Filipinler'de düzenlenecek Asya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.



Yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Ulucan, Asya Kupası dışında yine Filipinler'de düzenlenecek olan 18-24 Mayıs'taki CMAS Dünya Kupası'na da katılacak.

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