İlkbaharda açıyor sadece 20 gün yaşıyor! Bu çiçeği koparmanın cezasına inanamayacaksınız
Elazığ’ın Arıcak ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde yetişen Ağlayan Gelin olarak bilinen ters laleler, ilkbaharda yalnızca 20 gün boyunca açarak doğaya eşsiz bir güzellik katıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Ağlayan Gelin çiçeğini koparanlara ise 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.
Elazığ'ın Arıcak ilçesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" veya "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters lalelerle, ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor.
Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı köylerde yetişen ters laleler, adeta doğanın tablolarını aratmayan manzaralar oluşturuyor.
AĞLAYAN GELİN ADIYLA BİLİNİYOR
Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgeleyen "Ağlayan Gelin" adıyla tanınıyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor.
İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelere ekilerek korunuyor.