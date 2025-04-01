İlkbaharda açıyor sadece 20 gün yaşıyor! Bu çiçeği koparmanın cezasına inanamayacaksınız

Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)

SADECE 20 GÜN YAŞIYOR

Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için büyük önem taşıyor. Ters laleler sadece Elazığ'da değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Ancak bu endemik bitki, yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor.