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İlkbaharda açıyor sadece 20 gün yaşıyor! Bu çiçeği koparmanın cezasına inanamayacaksınız

Elazığ’ın Arıcak ilçesi ve çevresindeki yüksek rakımlı bölgelerde yetişen Ağlayan Gelin olarak bilinen ters laleler, ilkbaharda yalnızca 20 gün boyunca açarak doğaya eşsiz bir güzellik katıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki Ağlayan Gelin çiçeğini koparanlara ise 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.

İHA
İHA
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İlkbaharda açıyor sadece 20 gün yaşıyor! Bu çiçeği koparmanın cezasına inanamayacaksınız

Elazığ'ın Arıcak ilçesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" veya "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters lalelerle, ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı köylerde yetişen ters laleler, adeta doğanın tablolarını aratmayan manzaralar oluşturuyor.

Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)

AĞLAYAN GELİN ADIYLA BİLİNİYOR
Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgeleyen "Ağlayan Gelin" adıyla tanınıyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor.

Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)

İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelere ekilerek korunuyor.

Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)Ağlayan Gelin çiçeği (Fotoğraf: İHA)

SADECE 20 GÜN YAŞIYOR
Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için büyük önem taşıyor. Ters laleler sadece Elazığ'da değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Ancak bu endemik bitki, yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor.