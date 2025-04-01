"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'tan acı haber!

“Kuzeyin Oğlu” olarak bilinen şarkıcı Volkan Konak, ani bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. Geride ise şarkıları, şiirleri ve eşi Selma Konak’a olan aşkı kaldı. Çitfi yakından tanıyanlar, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olduklarını anlattı. Hatta ünlü ismin, birçok şarkısını karısına yazdığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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Mağusa Limanı, Göklerde Kartal Gibiydim, Mimoza Çiçeğim, Herkesin Bir Derdi Var gibi unutulmaz şarkılara imza atan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak (58), önceki gece Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.



Bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Konak, yıllar önce destek olduğu Dr. Ahmet Görkem Yasak'ın kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kıbrıs'ta konser veren sanatçı Sibel Can ve Hakan Altun, acı haberle birlikte soluğu hastanede aldı. Cenazesi otopsinin ardından Türkiye'ye gönderilecek olan sanatçı Konak'ın, yarın Trabzon Maçka'da babasının yanına defnedileceği açıklandı.

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Volkan Konak, 1992'de Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' isimli çocukları oldu. Konak, maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadığı eşine yıllar sonra gelinlik giydirip nikah tazeledi.