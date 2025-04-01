Kağıthane'de 100 kiloluk kasayı kaçıran hırsız kayıplara karıştı!

Kağıthane'de zanlı, 100 kiloluk para kasasını taşıyamayınca alışveriş arabasına koyup götürdü. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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İstanbul Kağıthane'de bir restorana hırsız girdi. 100 kiloluk kasayı önce kucaklamak istedi, başarılı olamayınca sürükleyerek dışarı çıkarttı. Zanlı alışveriş arabasına koyduğu kasayı götürdü.



Sabah iş yerine gelen restoran sahibi Yerkegül Birinç, kapı kilidinin kırık olduğunu ve kasanın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. Birinç, "Kasa içinde 400 bin lira ve 600 Euro vardı. Bütün emeklerimiz, birikimimiz gitti" dedi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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