Esenyurt'ta can pazarı: 15 kişi tarafından öldüresiye dövüldü!

Tekel bayisi sahibi ve çalışanı, 15 kişi tarafından öldüresiye dövüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Esenyurt'ta 28 Temmuz 2023'te meydana gelen ve 2 kişinin korkunç bir şekilde öldürüldüğü Tekel bayisindeki dehşetin bir benzeri geçen pazar akşamı Sakarya Adapazarı'nda yaşandı. Bir grup genç, tekel bayisinin önünde kendi aralarında tartışmaya başladı.



Tekel bayisinde çalışan emekli polis memuru M.D., tartışmayı ayırmak için uyarıda bulundu. Bu esnada gençler kendi arasında ettiği kavgayı bırakıp tekel bayisinin sahibi S.K. ve çalışanı M.D.'yi öldüresiye dövdü. Ortalık savaş alanına dönerken, M.D ağır yaralandı. Polis ekipleri, biber gazı sıkarak canileri etkisiz hale getirdi. 15 saldırgan gözaltına alındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN