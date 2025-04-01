Aydın'da sevgilisinin evinde cesedi bulunan Büşra Cin hakkında yeni gelişme!

Aydın’da 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), tartıştığı sevgilisinin evinde göğsünden vuruldu.Özcan K. (29) ise o sırada evde olmadığı iddiasında bulundu. Tutuklanan zanlının sözlerini, el svap raporu aydınlatacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 01 Nisan 2025

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Kan donduran olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan Korkmaz'ın evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı.



Olaydan sonra Korkmaz, evden ayrıldı. Eve dönen genç, polisi arayıp Büşra Cin'in yatakta kanlar içerisinde olduğunu söyledi. Olaya ilişkin Korkmaz, tutuklandı. Yapılan incelemede Büşra Cin'in göğsünden tek kurşunla vurulduğu tespit edildi.



Ayrıca genç kızın kendisini korumak için cenin pozisyonu aldığı belirlendi. Aramalarda evde silah bulunamadı. Cin'in cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği, her ikisinin elinden alınacak örneklere bakılarak netlik kazanacak.



Büşra'nın sevgilisinden hamile kaldığı, ailesinin durumu öğrenmemesi için de kürtaj yaptırdığı iddia edildi. Kürtajdan sonra sevgilisinin evinde kaldığı öğrenildi.

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