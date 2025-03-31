Vatandaşlar bayram tatili için yola çıktı: İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle vatandaşlar 9 günlük tatil için yola çıktı. İstanbul’da gişelerde yoğunluk yaşanırken, Megakent'e giden araçlar ise seyrekti.
Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili birleşti. Vatandaşlar da 9 günlük molayı fırsat bildi. Arabasına, uçağa, otobüse atlayanların kimi otele, kimi memleketine gitti.
İstanbul da göçten nasiplendi. Dün yola çıkanlar gişelerde yoğunluğa yol açarken, Megakent'e giden araçlar ise seyrekti.