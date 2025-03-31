Vatandaşlar bayram tatili için yola çıktı: İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Ramazan Bayramı ve okulların ara tatilinin birleşmesiyle vatandaşlar 9 günlük tatil için yola çıktı. İstanbul’da gişelerde yoğunluk yaşanırken, Megakent'e giden araçlar ise seyrekti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

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Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili birleşti. Vatandaşlar da 9 günlük molayı fırsat bildi. Arabasına, uçağa, otobüse atlayanların kimi otele, kimi memleketine gitti.



İstanbul da göçten nasiplendi. Dün yola çıkanlar gişelerde yoğunluğa yol açarken, Megakent'e giden araçlar ise seyrekti.

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