Çanakkale’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 06:21

Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki 17 FC 707 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı. (İHA)



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, araçtaki Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.