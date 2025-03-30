Çanakkale'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti
Çanakkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ezine-Bayramiç karayolunda meydana geldi.
Orhan Arslan yönetimindeki 17 TG 215 plakalı otomobil ile Rıdvan Zeybekoğlu yönetimindeki 17 FC 707 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 TG 215 plakalı otomobilde bulunan sürücü Orhan Arslan, araçtaki Yasemin Arslan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.