Esenler'de cani damat dehşet saçtı! Önce kayınpederine sokak ortasında kurşun yağdırdı sonra intihara kalkıştı
İstanbul Esenler’de cani damat tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden damadın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'nde geride bıraktığımız gün kan donduran bir olay yaşandı.
Mahmut U.(50) kayınpederi Mahmut Akkaya(68) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.
Kurşunlar Mahmut Akkaya'nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı.
Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI
Sağlık ekipleri Akkaya'yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu.