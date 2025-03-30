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Esenler'de cani damat dehşet saçtı! Önce kayınpederine sokak ortasında kurşun yağdırdı sonra intihara kalkıştı

İstanbul Esenler’de cani damat tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi devam eden damadın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.

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Esenler’de cani damat dehşet saçtı! Önce kayınpederine sokak ortasında kurşun yağdırdı sonra intihara kalkıştı

Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'nde geride bıraktığımız gün kan donduran bir olay yaşandı.

Mahmut U.(50) kayınpederi Mahmut Akkaya(68) ile tartışmaya başladı.Tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.

Esenler'de cani damat dehşet saçtı!

Esenler'de damattan kayınpederine sokak ortasında silahlı saldırı (DHA)Esenler'de damattan kayınpederine sokak ortasında silahlı saldırı (DHA)


Kurşunlar Mahmut Akkaya'nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı.

Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenler'de damattan kayınpederine sokak ortasında silahlı saldırı (DHA)Esenler'de damattan kayınpederine sokak ortasında silahlı saldırı (DHA)

CİNAYET ANI KAMERALARA YANSIDI

Sağlık ekipleri Akkaya'yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi tespit etti. Damadın evine yapılan baskında Mahmut U. yerde hareketsiz halde bulundu.

Esenler'de damattan kayınpederine sokak ortasında silahlı saldırı (DHA)Esenler'de damattan kayınpederine sokak ortasında silahlı saldırı (DHA)

Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut U.nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.

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