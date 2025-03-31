Tanıtım dizisi! Türk dizi ve film sektörü ihracatta gaza bastı

Geçen yıl 500 milyon dolar olan ihracat geliri bu yıl 700 milyon dolara koşarken, TESK’ten ‘Milli kültürümüz ve yöresel ürünler yapımlarda daha fazla yer alsın’ çağrısı geldi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dizi ve film sektörünün son yıllarda büyük bir atılım yaparak dünya çapında dikkati çektiğini söyledi. Türk dizi ve film sektörü büyük bir endüstri haline geldiğini vurgulayan Palandöken, 150 ülkede izlenen dizi ve filmlerin hem ülkeye döviz kazandırdığını hem de Türkçe'nin yaygınlaşmasını sağladığını vurguladı.

KÜLTÜR ELÇİSİ

Geçen yıl dizi ve film ihracatından 500 milyon doları aşkın gelir elde edildiğini kaydeden Palandöken, "Bu yıl da 700 milyon dolar ihracat sağlanacak gibi duruyor. Kısacası ülkemiz için önemli bir ihraç kalemi olan dizi ve filmlerimiz, ekonomimize önemli bir katkı koyacak" değerlendirmesinde bulundu. Bu başarının artarak devam etmesi gerektiğini aktaran Palandöken, dizi ve filmlerin birer kültür elçisi olduğunun altını çizdi.



GETİRİSİ BÜYÜK OLUR

Palandöken, sektörde, Türk kültürü ve yöresel ürünlerin tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarının sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Güçlü hikayeleri ve etkileyici karakterleriyle yabancı izleyicileri kendine çeken bu yapımlar, dilimizi kültürel bir köprü haline getirerek uluslararası alanda daha fazla bilinirlik kazandırdı. Ayrıca Anadolu'nun gelenekleri, el sanatları ve yöresel lezzetlerini ekrana taşıyarak, turistlerin ilgisini çekiyor ve esnafımıza destek oluyor, bu da ekonomimize katkı sağlıyor. Milli kültürümüz ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması, hem kültürel mirasımızı yaşatır hem de ekonomimize faydalar sağlar. Bunun için milli kültürümüzün ve yöresel ürünlerin yapımlarda daha fazla yer alması kültürel mirasımız ve ekonomik kazanç için çok önemli."

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