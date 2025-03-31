Krematoryum nedir, nasıl uygulanır? Türkiye'de krematoryum var mı?

Vefat eden kişilerin yakıldığı özel tesisler olan krematoryumlar özellikle son yıllarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyada yaygın bir uygulama olmasına rağmen Türkiye’deki durumu da sıkça araştırılıyor. Peki krematoryum nedir ve Türkiye’de krematoryum uygulanıyor mu? İşte merak edilen bilgiler.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 12:07

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Kremasyon, vefat eden kişinin bedeninin yüksek sıcaklıklarda yakılarak kül haline getirilmesi işlemidir. Dünya genelinde özellikle Avrupa, Amerika ve bazı Asya ülkelerinde yaygın olarak uygulanan bu yöntem hem dini inanışlar hem de çevresel faktörler nedeniyle tercih edilebilmektedir. Ancak Türkiye'de bu konuda farklı bir durum söz konusudur.

(Kaynak: Sosyal Medya) Türkiye'de Kremasyon Uygulaması Var mı? Türkiye'de kremasyon uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca ülkemizde aktif bir krematoryum bulunmamaktadır. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde defin işlemleri genellikle toprağa gömülerek gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Türkiye'de kremasyon hizmeti almak isteyen kişiler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.