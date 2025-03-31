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Krematoryum nedir, nasıl uygulanır? Türkiye'de krematoryum var mı?

Vefat eden kişilerin yakıldığı özel tesisler olan krematoryumlar özellikle son yıllarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyada yaygın bir uygulama olmasına rağmen Türkiye’deki durumu da sıkça araştırılıyor. Peki krematoryum nedir ve Türkiye’de krematoryum uygulanıyor mu? İşte merak edilen bilgiler.

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Krematoryum nedir, nasıl uygulanır? Türkiye’de krematoryum var mı?

Kremasyon, vefat eden kişinin bedeninin yüksek sıcaklıklarda yakılarak kül haline getirilmesi işlemidir. Dünya genelinde özellikle Avrupa, Amerika ve bazı Asya ülkelerinde yaygın olarak uygulanan bu yöntem hem dini inanışlar hem de çevresel faktörler nedeniyle tercih edilebilmektedir. Ancak Türkiye'de bu konuda farklı bir durum söz konusudur.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Türkiye'de Kremasyon Uygulaması Var mı?

Türkiye'de kremasyon uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca ülkemizde aktif bir krematoryum bulunmamaktadır. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde defin işlemleri genellikle toprağa gömülerek gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Türkiye'de kremasyon hizmeti almak isteyen kişiler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İslam'da Ölü Yakmanın Yeri

İslam inancına göre vefat eden kişinin defin işlemi yıkama, kefenleme ve toprağa gömme şeklinde gerçekleştirilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de insan bedeninin toprağa verilmesi gerektiğine işaret eden ayetler bulunmaktadır.

"Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini göm¬mekten de mi aciz kaldım!" (Maide, 5/31)

Başka ayetlerde de ölünün gömülmesi gereğine dolaylı olarak işaret edilmiştir. (Tâhâ, 20/ 55; Mürselât, 77/25-26; Abese 80/21-22)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ölünün toprağa verilmesi çevre temizliği, sağlık, insanın saygınlığının ko¬runması ve ölümü hatırlatma türünden birçok hikmetler taşımaktadır. (bk. Mustafa Uzunpostalcı, "Defin", Diyanet İslam Ansiklopedisi, IX/86)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bunun yanı sıra insan cesedi ile ilgili olarak Peygamberimiz (asm)'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

"Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir." (Muvatta, Cenâiz 15; Ebu Davud, Cenâiz 58-60; İbn Mâce, Cenâiz, 63)