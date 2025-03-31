Krematoryum nedir, nasıl uygulanır? Türkiye'de krematoryum var mı?
Vefat eden kişilerin yakıldığı özel tesisler olan krematoryumlar özellikle son yıllarda merak edilen konular arasında yer alıyor. Dünyada yaygın bir uygulama olmasına rağmen Türkiye’deki durumu da sıkça araştırılıyor. Peki krematoryum nedir ve Türkiye’de krematoryum uygulanıyor mu? İşte merak edilen bilgiler.
Kremasyon, vefat eden kişinin bedeninin yüksek sıcaklıklarda yakılarak kül haline getirilmesi işlemidir. Dünya genelinde özellikle Avrupa, Amerika ve bazı Asya ülkelerinde yaygın olarak uygulanan bu yöntem hem dini inanışlar hem de çevresel faktörler nedeniyle tercih edilebilmektedir. Ancak Türkiye'de bu konuda farklı bir durum söz konusudur.
Türkiye'de Kremasyon Uygulaması Var mı?
Türkiye'de kremasyon uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca ülkemizde aktif bir krematoryum bulunmamaktadır. İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde defin işlemleri genellikle toprağa gömülerek gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Türkiye'de kremasyon hizmeti almak isteyen kişiler bu işlemi yurt dışında gerçekleştirmek durumunda kalmaktadır.
İslam'da Ölü Yakmanın Yeri
İslam inancına göre vefat eden kişinin defin işlemi yıkama, kefenleme ve toprağa gömme şeklinde gerçekleştirilmelidir. Kur'an-ı Kerim'de insan bedeninin toprağa verilmesi gerektiğine işaret eden ayetler bulunmaktadır.
"Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini göm¬mekten de mi aciz kaldım!" (Maide, 5/31)
Başka ayetlerde de ölünün gömülmesi gereğine dolaylı olarak işaret edilmiştir. (Tâhâ, 20/ 55; Mürselât, 77/25-26; Abese 80/21-22)