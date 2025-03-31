Kimsesiz adamın duygulandıran vasiyeti: Evim ve param Mehmetçik Vakfı'na

Amasya’da hayatını kaybeden 70 yaşındaki kimsesiz Yaşar Uzun’un vasiyeti duygulandırdı. Uzun, 11 yıl önce yazdığı notta evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı yazıyordu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 13:16

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Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti.

KİMSESİZ ADAMDAN DUYGULANDIRAN VASİYET

Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış 'vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı.

TÜM PARAM VE EVİM MEHMETÇİK VAKFI'NA

11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü.

Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.

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