Giriş Tarihi: 30 Mart 2025 23:49

Sosyal medyada hızla yayılan bir optik illüzyon kişilik testi , ilk bakışta ne gördüğünüze bağlı olarak karakterinizin iki farklı yönünü ortaya çıkarıyor. Resme ilk baktığınızda köpek balığı mı yoksa bir adam mı gördünüz?

Fotoğraflar: X

ÖNCE NE GÖRDÜNÜZ?

Bu özel testte ise iki güçlü imge bulunuyor: bir köpek balığı ve bir adam. Hangisini önce gördüğünüz, sizin dışa dönük mü yoksa içe dönük mü olduğunuzla ilgili ipuçları sunuyor.

🦈 ÖNCE KÖPEK BALIĞINI GÖRDÜYSENİZ…

Bu, sizin kendine güvenen, açık sözlü ve doğrudan bir kişiliğe sahip olduğunuzu gösteriyor. Çoğu zaman ne düşündüğünüzü açıkça ifade etmekten çekinmezsiniz. Bu özelliğiniz bazı insanlar tarafından takdir edilirken, bazıları için fazla keskin bulunabilir. Sosyal ortamlarda dikkat çekmekten hoşlanırsınız ve genellikle liderlik vasıflarınız ön plandadır.