Duygularını okumak imkansız! Doğuştan soğukkanlı 3 burç

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Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Zekasıyla öne çıkan Kova burçları, mantık odaklı düşündükleri için duygularını pek belli etmezler. Onları üzgün, mutlu ya da öfkeli görmek neredeyse imkansızdır. Her şeyi akıl süzgecinden geçirerek analiz ettikleri için olaylara duygusal değil, objektif yaklaşırlar. Duygularını paylaşmak yerine, her zaman güçlü ve bağımsız kalmayı tercih ederler.