Duygularını okumak imkansız! Doğuştan soğukkanlı 3 burç
Bazı insanlar ne hissederse hissetsin, bunu dışarıya belli etmez. Soğukkanlı ve gizemli tavırlarıyla çevresindekileri şaşırtan bu burçları çözmek neredeyse imkansız! İşte duygularını ustalıkla saklayan 3 burç.
Bazı insanlar duygularını gözlerinden, mimiklerinden ya da ses tonlarından hemen belli ederken, bazıları ise tam bir gizem ustasıdır. Ne düşündüklerini, nasıl hissettiklerini anlamak neredeyse imkansızdır. İşte doğuştan soğukkanlı olan ve duygularını ustalıkla saklayan 3 burç.
Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)
Akrep burçları, iç dünyalarını kimseye kolay kolay açmaz. Duygularını göstermemekte ustadırlar ve genellikle sert bir dış görünüşe sahiptirler. Ne kadar yoğun hissederlerse hissetsinler, soğukkanlılıklarını korumayı başarırlar. Karşılarındaki insanı kolayca okuyabilirler ama kendileri hakkında ipucu vermezler.
Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)
Oğlak burçları disiplinli, ciddi ve kontrollü yapılarıyla bilinir. Duygularını işlerine ve sorumluluklarına yansıtmamak konusunda son derece başarılıdırlar. Sakin ve mesafeli görünebilirler, ancak içlerinde büyük bir dünya barındırırlar. Soğukkanlılıkları sayesinde kriz anlarında bile panik yapmadan çözüm üretebilirler.