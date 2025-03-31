Cinayet mi intihar mı? Üniversiteli Büşra sevgilisinin evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisine ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025

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Tüyleri ürpeten olay Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti. Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sonrası Özcan K., evden çıktı. Dün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Büşra Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı.

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