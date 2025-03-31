İstanbul’da bayram trafiği! Yoğunluk yüzde 60

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 18:39

İstanbul 'da bayramda güzel havayı fırsat bilenler trafik yoğunluğu oluşturdu.

E-5'TE TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINDA Zeytinburnu Cevizlibağ'da, Avrupa ve Anadolu yakaları ile E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda, yollardaki yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Araçların ana arterlerde güçlükle ilerlediği görüldü.

(AA)

Vatandaşlar bayram sebebiyle kabir ve ev ziyaretleri yaparken, kentin tarihi ve turistik mekanları, sahil kesimlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Metrobüs ile travamvay duraklarındaki yoğunluk ise kameraya yansıdı.