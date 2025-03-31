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İstanbul'da bayram trafiği! Yoğunluk yüzde 60

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu sürüyor. Yapılan ölçümlere göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine çıktı.

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İstanbul’da bayram trafiği! Yoğunluk yüzde 60

İstanbul'da bayramda güzel havayı fırsat bilenler trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul'da bayram trafiği! Yoğunluk yüzde 60 (Takvim.com.tr)İstanbul'da bayram trafiği! Yoğunluk yüzde 60 (Takvim.com.tr)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda, yollardaki yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Araçların ana arterlerde güçlükle ilerlediği görüldü.

E-5'TE TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINDA
Zeytinburnu Cevizlibağ'da, Avrupa ve Anadolu yakaları ile E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

(AA)(AA)

Vatandaşlar bayram sebebiyle kabir ve ev ziyaretleri yaparken, kentin tarihi ve turistik mekanları, sahil kesimlerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Metrobüs ile travamvay duraklarındaki yoğunluk ise kameraya yansıdı.

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