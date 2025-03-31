İstanbul'da bayram trafiği! Yoğunluk yüzde 60
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul’da trafik yoğunluğu sürüyor. Yapılan ölçümlere göre, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60 seviyelerine çıktı.
İstanbul'da bayramda güzel havayı fırsat bilenler trafik yoğunluğu oluşturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda, yollardaki yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Araçların ana arterlerde güçlükle ilerlediği görüldü.
E-5'TE TRAFİK ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINDA
Zeytinburnu Cevizlibağ'da, Avrupa ve Anadolu yakaları ile E-5 karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. E-5'te trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.