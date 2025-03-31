13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı: 2025 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, hangi gün başlayacak?

Her yıl yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı Adana'da buluşturan Portakal Çiçeği Karnavalı 2025 yılında da şehre canlılık katacak. Nisan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle şehri rengarenk bir atmosfer sarmaya hazırlanan festival bu yıl da eşsiz bir deneyim sunacak. Portakal çiçeklerinin kokusuyla Adana sokaklarını saran bu muazzam etkinlik bir kez daha tüm dünyadan ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 09:32

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Adana'nın uluslararası düzeyde en bilinen etkinliklerinden biri olan Portakal Çiçeği Karnavalı 2025 yılına özel bir dizi renkli etkinlikle kapılarını açıyor. 4-13 Nisan tarihleri arasında şehirde gerçekleştirilecek olan karnaval her yıl olduğu gibi hem yerel hem de uluslararası misafirleri kendine hayran bırakacak. Bu yıl Adana'nın geleneksel havasıyla modern eğlencenin buluştuğu bir festivalin izlerini görmek mümkün olacak.

(Takvim Foto Arşiv) Kortejle Başlayan Muhteşem Şov Portakal Çiçeği Karnavalı, 5 Nisan günü saat 17:00'de, Adana'nın simgelerinden biri olan Atatürk Parkı'ndan başlayacak olan muazzam bir kortejle açılacak. Adana sokaklarını renklendiren bu kortej, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle birlikte coşkulu bir başlangıç yapacak. Aralarında ünlü isimlerin ve sanatçıların da yer alacağı kortej, şehre unutulmaz bir atmosfer katacak.