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13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı: 2025 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, hangi gün başlayacak?

Her yıl yerli ve yabancı binlerce katılımcıyı Adana'da buluşturan Portakal Çiçeği Karnavalı 2025 yılında da şehre canlılık katacak. Nisan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerle şehri rengarenk bir atmosfer sarmaya hazırlanan festival bu yıl da eşsiz bir deneyim sunacak. Portakal çiçeklerinin kokusuyla Adana sokaklarını saran bu muazzam etkinlik bir kez daha tüm dünyadan ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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13. Portakal Çiçeği Karnavalı programı: 2025 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, hangi gün başlayacak?

Adana'nın uluslararası düzeyde en bilinen etkinliklerinden biri olan Portakal Çiçeği Karnavalı 2025 yılına özel bir dizi renkli etkinlikle kapılarını açıyor. 4-13 Nisan tarihleri arasında şehirde gerçekleştirilecek olan karnaval her yıl olduğu gibi hem yerel hem de uluslararası misafirleri kendine hayran bırakacak. Bu yıl Adana'nın geleneksel havasıyla modern eğlencenin buluştuğu bir festivalin izlerini görmek mümkün olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kortejle Başlayan Muhteşem Şov

Portakal Çiçeği Karnavalı, 5 Nisan günü saat 17:00'de, Adana'nın simgelerinden biri olan Atatürk Parkı'ndan başlayacak olan muazzam bir kortejle açılacak. Adana sokaklarını renklendiren bu kortej, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerle birlikte coşkulu bir başlangıç yapacak. Aralarında ünlü isimlerin ve sanatçıların da yer alacağı kortej, şehre unutulmaz bir atmosfer katacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Festivalin Unutulmaz Etkinlikleri

Karnavalın başlangıcı, 5 Nisan'da gerçekleşecek olan "Portakallı Lezzetler Yarışması" ve "Kortej Kostümü Tasarım Yarışması" gibi etkinliklerle devam edecek. Katılımcılar, portakal temalı yaratıcı kostümleri ve lezzetli yemekleriyle festivalin ne kadar renkli bir hale geldiğini gözler önüne serecekler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eğlence, Spor ve Kültür Bir Arada

Festivalin ikinci günü, 6 Nisan'da "Portakal Çiçeği Su Korteji" ile suya ve eğlenceye odaklanan bir etkinlik düzenlenecek. Aynı gün, Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilecek olan "At Yarışı" da heyecan dolu anlar yaşatacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çocuklar ve Aileler İçin Bir Dizi Aktivite

Karnavalın sonlarına doğru, 12-13 Nisan tarihleri arasında Satranç Turnuvası ve spor etkinlikleriyle katılımcılar zeka ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, 13 Nisan'da "Portakal Çiçeği Karnavalı Halk Koşusu" ve "Çocuk Koşusu" da festivalin eğlenceli bir parçası olacak. Her yaşa hitap eden bu yarışmalar, Adana'nın karnaval havasını daha da canlandıracak.