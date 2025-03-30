Uludağ Kervansaray Otel’de yangın faciası! 2 kayakçı hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı

Bursa Uludağ’daki Kervansaray Otel’de çıkan yangında eski milli kayakçı Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti. Yangının, otelin içindeki 5 kar motorunun yakıt depolarının infilak etmesi sonucu büyüdüğü öne sürüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 30 Mart 2025

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Bursa Uludağ'daki 38 eksiklik nedeniyle kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışan 9 kişiyi içeriden çıkardı.

Eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta (25) kurtarılamadı. Eşi Fikriye Usta (57) ise ağır yaralandı. Yangının bina içindeki 5 kar motorunun yakıt dolu depolarının infilak etmesi sonucu büyüdüğü iddia edildi.

4 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürerken, İstanbul'dan bir bilirkişi heyetinin mühürlenen otelde inceleme yapacağı belirtildi.

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